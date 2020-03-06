بوتين يطلع الأسد على فحوى اتفاق موسكو وأنقرة بوقف إطلاق النار في إدلب

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري، بشار الأسد، في اتصال هاتفي، بفحوى الاتفاق بين موسكو وأنقرة حول وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية. وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، بأن الجانبين أجريا اتصالا هاتفيا أطلع خلاله بوتين الأسد على "الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية التركية المنعقدة يوم 5 مارس، مشددا على أن تطبيقها سيمكن من إرساء استقرار الأوضاع بمنطقة إدلب".



وأشار البيان، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن "الأسد أشاد بنتائج المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي"، كما أعرب عن شكره لبوتين "على الدعم في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

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