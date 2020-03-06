ارتفاع إصابات كورونا في نيويورك إلى 33 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت ولاية "نيويورك"، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 33 حالة.



وقال حاكم الولاية، أندرو كومو، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" ارتفعت من 11 إلى 33 حالة، وفقا لما قالته وكالة "رويترز".

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وأوضح كومو أن الزيادة في عدد الحالات تعكس التوسع في الاختبارات التي تجري في جميع أنحاء الولاية. وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 12 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 200 شخص.

من شأن هذا القرار توفير الأموال اللازمة لوكالات الصحة العامة الفيدرالية للحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات المحتملة، ويساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية على الاستعداد للتهديد والاستجابة له، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.