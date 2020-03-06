فيديو يرصد اللحظات الأولى لفحص المخالطين لمصابي كورونا بباخرة الأقصر.. والصحة تسحب عينات من 166 مخالطًا للمصابين

بعد إعلان كلا من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، وصل طاقم طبي تابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى الباخرة السياحية التي تقل المصابين لمتابعة حالتهم.

وبدأ وفد وزارة الصحة، الموفد إلى محافظة الأقصر، فحص المخالطين لـ ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) على متن سفينة راسية بأحد شواطئ الأقصر، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين.

ووصل طاقم طبي تابع لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى الباخرة السياحية التي تقل ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) لمتابعة حالة المصابين. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وحصل "مصراوي" على أول صور وفيديو للوفد الذي يترأسه أحد نواب وزيرة الصحة والسكان، وظهر الأطباء يرتدون الكمامات والأقنعة والملابس الطبية المعقمة، ورصدت الصور الأطباء خلال هبوطهم إلى المرسى السياحي التي ترسو عليه الباخرة.

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وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه جرى سحب عينات من 166 من المخالطين للعاملين الـ 12 الذين تأكدت إصابتهم اليوم بفيروس الكورونا المستجد، وإرسالها للتحليل مع إخضاعهم للفحص بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأضاف المصدر أنه فور إعلان فرنسا وكندا عن إصابة سائحين عائدين من مصر بالكورونا، جرى التوجه إلى الباخرة السياحية التي كان يتواجد عليها السائحين قبل سفرهم وسحب عينات من جميع العاملين بالمركب وإرسالها للتحاليل، وظهرت إيجابية 12 منها ونقلهم إلى مستشفى العزل بمطروح.

وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.