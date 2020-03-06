كنعان: توسعة المطامر هي توسعة للمقابر وليفتشوا عن غير الجديدة البوشرية

أعتبر عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، ان "توسعة ​المطامر​ هي توسعة للمقابر، وليفتشوا عن غير ​الجديدة​ ​البوشرية​، فالناس "شبعت شعبوية" من البعض وتعهدات حكومية مع وقف التنفيذ"، مشيراً الى انه في "آب ٢٠١٩ كان موعد انتهاء قدرة المطمر على الاستيعاب، وهذا مثبت لدى ​وزارة البيئة​ ومجلس الإنماء وبالرغم من ذلك استمروا".

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