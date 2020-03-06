مرتضى أعلن استمرار تعليق الدروس في الكونسرفتوار والمدارس الزراعية الفنية الرسمية

اشار ​وزير الثقافة​ و​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "انسجاماً مع مقررات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفايروس ​كورونا​ في ​رئاسة مجلس الوزراء​، أعلن استمرار تعليق الدروس في فروع المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، وفي ​المدارس​ الزراعية الفنية الرسمية ومراكز التدريبات المهنية كافة".

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