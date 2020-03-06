بارود: التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان هو من صلاحيات المصرف

أكد وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود، في حديث تلفزيوني، ان "التعميم الصادر عن حاكم مصرف ​لبنان​ هو من ضمن صلاحيات المصرف، ف​مصرف لبنان​ هو الهيئة الناظمة لقطاع الصيرفة في لبنان، وللمصرف والحاكم صلاحيات هائلة وكبيرة بهذا الامر"، مشيراً الى ان "مصرف لبنان تأخر بإصدار القرار نظراً لما كان يعاني منه اللبناني، ولكن من المهم ان يحصل هذا القرار، ويجب على ​الاجهزة الامنية​ والرقابية ان تقوم بضبط المتلاعبين"، لافتاً الى ان "المصرف يستطيع ان يصدر قرار قاسي كاغلاق مكتب الصيرفة، والمسألة ليست التزام او عدم التزام بهل هو قانون ويجب ان يطبق على الجميع".

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