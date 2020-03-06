هاشم: بري دائما منحاز إلى جانب المودعين وبيع مصارف لسندات اليوروبوند خطوة غير مريحة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى أنّ "بيع سندات "اليوروبوند" إلى الخارج من قبل بعض المصارف كان خطوة غير مريحة".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري دائمًا منحاز إلى جانب المودعين، وهو قالها بوضوح أنّه يعتبر أنّ أموال المودعين من المقدّسات الّتي يجب الحفاظ عليها"، مركّزًا على أنّه "يتمّ التعاطي مع القرارات القضائية، فوق مقتضيات المصلحة الوطنية ومصلحة الناس، وأي قرار قضائي قد يُجمّد لمرحلة، ولكن يكون جاهزًا عندما تكون هناك حاجة إليه".
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