أوضح مدير ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ الدكتور ضياء معلاوي، أن "​الصليب الأحمر اللبناني​ نقل احد مرضى المستشفى إلى ​المستشفى الحكومي​ في ​بيروت​ احتياطياً نتيجة حرارته المرتفعة لإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص نوع الإصابة"، لافتاً إلى أنه "لم يسجل حتى الآن في المستشفى والمنطقة اي إصابة بفيروس الكورونا". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي: لم يسجل حتى الآن بالمستشفى والمنطقة اي إصابة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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