فتفت: ‏"ما بحياتنا رح نوقف مع المصارف ضد الناس" ومعلوماتنا أن ابراهيم سيستأنف إجراءاته

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، أنّ "ما بحياتنا رح نوقف مع ​المصارف​ ضدّ الناس"، لكن لدينا معلومات أنّ المدعي العام المالي ​علي ابراهيم​ الّذي نحترمه ونجلّه سيستأنف إجراءاته ضدّ المصارف".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "برأينا، ما يقوم به سيشكّل مشكلةً للمودعين وله تأثيرات سلبيّة على علاقاتنا الماليّة والاقتصادية مع الخارج. "مش هيك بتتعالج الأمور وخصوصًا مش بهيك وقت".