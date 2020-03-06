أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب سامي فتفت، أنّ "ما بحياتنا رح نوقف مع المصارف ضدّ الناس"، لكن لدينا معلومات أنّ المدعي العام المالي علي ابراهيم الّذي نحترمه ونجلّه سيستأنف إجراءاته ضدّ المصارف".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "برأينا، ما يقوم به سيشكّل مشكلةً للمودعين وله تأثيرات سلبيّة على علاقاتنا الماليّة والاقتصادية مع الخارج. "مش هيك بتتعالج الأمور وخصوصًا مش بهيك وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر فتفت: "ما بحياتنا رح نوقف مع المصارف ضد الناس" ومعلوماتنا أن ابراهيم سيستأنف إجراءاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.