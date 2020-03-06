جنايات بيروت أصدرت حكمها بحق محافظ جبل لبنان السابق محمد يموت وعبد القادر عيتاني بجرم اختلاس أموال عامة

أصدرت ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكمها في الدعوى المُقامة من ​الدولة اللبنانية​ بجرم ​اختلاس​ أموال عامة في حقّ محافظ ​جبل لبنان​ السابق محمد سهيل يموت (الفار من وجه العدالة) ورئيس الجهاز الهندسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية عبد القادر هاشم عيتاني، سندًا للمادّة 360 من قانون العقوبات.

وورد في حيثيّات الحكم أنّ "المتهَمين يموت وعيتاني أقدما، من خلال موقعهما الوظيفي، على تزوير جداول ولوائح الخدمات المشتركة، وقاما بإستعمال المزور لإختلاس أموال الصندوق البلدي المستقل". وكانت الدولة اللبنانية قد أسقطت إدعاءها على عيتاني بعد أن قام بسداد الأموال المختلسة من قبله.

وقضى الحكم بـ:

- تجريم يموت وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقّه مدّة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنيّة، وإلزامه بدفع مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لصالح الدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.

- إنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقّ عيتاني مدّة 3 سنوات وتخفيضها إلى سنة، وغرامة ماليّة قدرها مليوني ليرة لبنانية مع وقف تنفيذ عقوبة ​السجن​.