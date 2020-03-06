المحافظ خضر بحث مع وفد من حركة أمل شؤونا بلدية وإنمائية لبعلبك الهرمل

استقبل ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ بشير خضر في مكتبه، مسؤول الشؤون ​البلدية​ والاختيارية المركزي لحركة "أمل" ​بسام طليس​ وتمحور اللقاء حول الشؤون البلدية والاختيارية لمحافظة بعلبك الهرمل والواقع الإنمائي لهذه المنطقة. وشكر طليس المحافظ خضر على "جهوده لمعالجة أزمات المنطقة، وسعيه لإنمائها منذ توليه مهامه في المحافظة"، منوها بـ"التدابير والإجراءات التي اعتمدها لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​". من جهته، أشاد خضر بـ"دور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الوطني، وانحيازه الدائم لإقرار اي مشروع يساهم في إنماء محافظة بعلبك الهرمل".

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