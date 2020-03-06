مستشفى المعونات: ملتزمون بجميع توصيات وزارة الصحة

أعلن ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​، عن "التزامه التام بتعليمات ​وزارة الصحة​ العامة لناحية الاجراءات الواجب اتخاذها عند استقبال مريض وافد من خارج ​لبنان​ ويعاني من أعراض قد تتشابه مع تلك الناتجة عن ​فيروس كورونا​.

وأكد بيان المستشفى الإلتزام التام بتعليمات وزارة الصحة التي أكدتها ببيانها حول إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا والذي يؤكد فيه أنه "نظرا لحساسية الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد 2019، ومنعا للبلبلة التي قد تثيرها نتائج غير دقيقة.

واعتبر البيان أنه ملتزم ببيان الوزارة "بالرغم من وجود كافة التجهيزات اللازمة لدى المستشفى، بانتظار استكمال التعليمات الرسمية للتزوّد بالكواشف الطبية المطلوبة لإجراء هذا النوع من الفحوصات المخبرية"، والتزامه الكامل بـ"التعليمات والاسس الطبية المعتمدة عند اشتباه طاقمه الطبي بعوارض كورونا لناحية عزل المريض ومتابعته وطلب نقله الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وقيام رئيس قسم الانعاش بمرافقته في سيارة ​الصليب الاحمر​ التي جهزب بجهاز تنفس خاص بالمستشفى وقيام الطبيب المذكور بمراقبته ومتابعته ليصل الى وجهته مستقرا".