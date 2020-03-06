شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا في كركوك

أعلن محافظ ​كركوك​ وكالةً، ​راكان الجبوري​، ومدير صحة المحافظة كريم ولي، "تماثل ثلاثة مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء"، مشيرين إلى "احتمال شفاء مصابين ثلاثة آخرين خلال الأيام المقبلة، ليبقى مصاب واحد".

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