أعلنت ​الحكومة الروسية​، أنها قررت تعليق مرور القادمين من ​إيران​ عبر حدودها، اعتبارا من يوم غد السبت، في إجراءات احترازية لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ في ​روسيا​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات روسيا تعلق دخول القادمين من إيران ابتداءاً من يوم غد السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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