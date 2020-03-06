الصحة المصرية: الاختبارات أظهرت عدم اصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

أعلن مستشار وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، ان "الوزيرة هالة زايد أظهرت الاختبارات بأنها ليست مصابة بفيروس "كورونا" الجديد"، مشيراً الى ان "الوزيرة في مكتبها تباشر أعمالها، وعقدت اجتماعات مع قيادات الوزارة، لبحث تداعيات اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة سياحية اليوم".
هذا وكانت وزيرة الصحة المصرية قد خضعت والوفد المرافق لها للفحص الطبي في مطار القاهرة، والذي يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا".
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