خارجية اثيوبيا:استدعاء السفراء إجراء روتيني تجريه الخارجية من حين لآخر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير نبيات جيتاتشو، أن استدعاء سفيريها في مصر والسودان، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة "سد النهضة"، مشيراً إلى أن الإستدعاء هو "بغرض إجراء روتيني وطبيعي تجريه الخارجية من حين لآخر".
وأشار جيتاتشو إلى أن "هناك سفراء اكتملت فترة عملهم لأربع سنوات، بينهم سفير إثيوبيا بالقاهرة، دينا مفتي، الذي أكمل فترة أربع سنوات ما بين كينيا التي قضى بها 3 سنوات والقاهرة التي تم تعيينه بها العام الماضي، إلى جانب عدد من السفراء الآخرين مثله، وتضم قائمة السفراء المستدعين أيضا سفراء إثيوبيا في بلجيكا، المغرب، الجزائر، أستراليا، وكوبا".
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