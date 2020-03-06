خارجية اثيوبيا:استدعاء السفراء إجراء روتيني تجريه الخارجية من حين لآخر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير نبيات جيتاتشو، أن استدعاء سفيريها في مصر والسودان، لا علاقة له بالتطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة "​سد النهضة​"، مشيراً إلى أن الإستدعاء هو "بغرض إجراء روتيني وطبيعي تجريه الخارجية من حين لآخر".

وأشار جيتاتشو إلى أن "هناك سفراء اكتملت فترة عملهم لأربع سنوات، بينهم سفير ​إثيوبيا​ ب​القاهرة​، دينا مفتي، الذي أكمل فترة أربع سنوات ما بين ​كينيا​ التي قضى بها 3 سنوات والقاهرة التي تم تعيينه بها العام الماضي، إلى جانب عدد من السفراء الآخرين مثله، وتضم قائمة السفراء المستدعين أيضا سفراء إثيوبيا في ​بلجيكا​، ​المغرب​، ​الجزائر​، ​أستراليا​، وكوبا".