وزير الطاقة الروسي:اعتبارا من نيسان لن يكون لدينا قيود على إنتاج النفط

أعلن وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أنه اعتبارا من أول نيسان المقبل لن يكون هناك قيود على إنتاج ​النفط​.

وأشار نوفاك في أعقاب اجتماع دول "أوبك+" في ​فيينا​، إلى أنه "اعتبارا من 1 نيسان لن تكون لدى أي جهة أي التزامات بشأن تخفيض الإنتاج، وأن سلطات روسيا لم تبحث مع الشركات زيادة الإنتاج في نيسان".

وأكد مصدر بـ"أوبك"، اليوم، في تصريح لوكالة "​رويترز​" أن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق.