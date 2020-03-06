وزير الطاقة الروسي:اعتبارا من نيسان لن يكون لدينا قيود على إنتاج النفط

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه اعتبارا من أول نيسان المقبل لن يكون هناك قيود على إنتاج النفط.
وأشار نوفاك في أعقاب اجتماع دول "أوبك+" في فيينا، إلى أنه "اعتبارا من 1 نيسان لن تكون لدى أي جهة أي التزامات بشأن تخفيض الإنتاج، وأن سلطات روسيا لم تبحث مع الشركات زيادة الإنتاج في نيسان".
وأكد مصدر بـ"أوبك"، اليوم، في تصريح لوكالة "رويترز" أن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق.
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