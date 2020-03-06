الأونروا تغلق كافة مدارسها في فلسطين لـ 30 يوما بسبب كورونا

قررت الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين لمدة 30 يوما، وذلك "حفاظا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار فيروس كورونا".
وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنه "تماشيا مع قرارات وكالة الغوث الدولية، قررت الأونروا إغلاق كافة مدارس الأونروا لثلاثين يوما، وستعوض الأونروا كافة الأيام الضائعة وذلك بتمديد العام الدراسي نتمنى السلامة للجميع".
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر على إثر تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.
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