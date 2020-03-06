الأونروا تغلق كافة مدارسها في فلسطين لـ 30 يوما بسبب كورونا

قررت الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين ال​فلسطين​يين إغلاق كافة ​المدارس​ التابعة لها في فلسطين لمدة 30 يوما، وذلك "حفاظا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار ​فيروس كورونا​".

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنه "تماشيا مع قرارات وكالة الغوث الدولية، قررت ​الأونروا​ إغلاق كافة مدارس الأونروا لثلاثين يوما، وستعوض الأونروا كافة الأيام الضائعة وذلك بتمديد ​العام الدراسي​ نتمنى السلامة للجميع".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر على إثر تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.