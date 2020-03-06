"فيسبوك" تعلن إغلاق مكتبها في لندن بعد تشخيص إصابة موظف بفيروس كورونا

أعلنت شركة "فيسبوك"، عن "إغلاق مكتبها في لندن بعد تشخيص إصابة موظف ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "الموظف كان يقيم عادة في ​سنغافورة​ لكنه زار مكاتب الشركة في لندن بين 24 و 26 شباط الماضي"، كاشفة ان "المكتب سيغلق حتى يوم الاثنين مع إجراء تنظيف عميق خلال عطلة نهاية الأسبوع"، موضحة انه "تم ال​اتصال​ بالأفراد الذين كان لهم اتصال مباشر مع الشخص وطلب منهم عزل أنفسهم ومراقبة الأعراض".

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