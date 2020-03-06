المرصد السوري: قاعدة تركية بتل جبرين تقصف بالمدفعية مناطق كردية بحلب

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ بأن القاعدة التركية في "تل جبرين" تقصف بالمدفعية قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب. كما أفاد المرصد عن ​اشتباكات​ بين الفصائل بسبب خلاف على جثة طيار سقطت طائرته قبل أيام في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب​​​​​​​، ف​هيئة تحرير الشام​ طالبت بالجثة، فيما تطالب هيئة تحرير الشام مبادلته بجهادي أوزبكي أسير لدى قوات النظام في المعارك الأخيرة، فيما تدخلت ​القوات التركية​ وتسلمت الجثة وأنهت التوتر بين الفصائل.​​​​​​​

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