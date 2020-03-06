أردوغان يدعو الشعب التركي إلى تأجيل المصافحة والمعانقة حاليا بسبب كورونا

أعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب ألقاه أمام المصلين في مسجد "تشامليجا" الكبير في إسطنبول، انه "لا شك أن المصافحة والمعانقة سنن مهمة جدًا في الدين الإسلامي، لكن يمكن تأجيلها في الفترة الحالية، لأن فيروس الكورونا مختلف جداً، والمهم هو ما في قلوبنا".
هذا وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم.
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