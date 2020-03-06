أردوغان يدعو الشعب التركي إلى تأجيل المصافحة والمعانقة حاليا بسبب كورونا

أعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال خطاب ألقاه أمام المصلين في مسجد "تشامليجا" الكبير في ​إسطنبول​، انه "لا شك أن المصافحة والمعانقة سنن مهمة جدًا في ​الدين الإسلامي​، لكن يمكن تأجيلها في الفترة الحالية، لأن فيروس ​الكورونا​ مختلف جداً، والمهم هو ما في قلوبنا".

هذا وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط ​الصين​، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود ​العالم​.