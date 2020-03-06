الخارجية المصرية: نرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف

دانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأميركية بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين"، مؤكدة "رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة".
هذا وأعلن التلفزيون الرسمي في تونس، في وقت سابق، عن "مقتل عنصرين إرهابيين في تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأميركية، إضافة إلى وفاة رجل أمن تونسي وإصابة عدد آخر بجروح".
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