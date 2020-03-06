الخارجية المصرية: نرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف

دانت ​وزارة الخارجية المصرية​، في بيان، "الهجوم ​الإرهاب​ي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر ​السفارة الأميركية​ بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد ​الأمن​ والمدنيين"، مؤكدة "رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب و​العنف​ و​التطرف​، وتضامنها مع ​الجمهورية​ التونسية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة".

هذا وأعلن التلفزيون الرسمي في تونس، في وقت سابق، عن "مقتل عنصرين إرهابيين في ​تفجير​ انتحاري قرب مقر السفارة الأميركية، إضافة إلى وفاة رجل أمن تونسي وإصابة عدد آخر بجروح".