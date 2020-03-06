أردوغان: خسرنا مئات بهجمات الجيش السوري ونحن نواجهه ولا نواجه روسيا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن قوات بلاده الناشطة في إدلب تواجه نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، وليس ​روسيا​، مؤكداً أن ​تركيا​ خسرت المئات جراء هجمات ​الجيش السوري​.

وأكد في تصريح صحفي أنه "لا مشكلة هنا بين روسيا وتركيا، لا نواجه روسيا، إننا نواجه نظام الأسد. وهذا النظام يضطهد بلا رحمة مواطنيه في منطقة إدلب".

وشدد الرئيس التركي على أن "هذا النظام قمع شعبه بشكل قاس وأقلقنا دائما من كل المناطق الحدودية بينها الباب و​جرابلس​. شن هجمات من هناك ما أسفر عن تكبدنا خسائر كبيرة يصل عددها إلى المئات. وجهنا تحذيراتنا لكنه لم يتوقف رغم ذلك".