“الكاف”: لا نشعر بقلق بالغ بشأن “كورونا” لكننا في حالة يقظة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF أنه يتابع باهتمام كبير تطور وباء “كورونا” بعدما أبلغت ثمانية (8) دول إفريقية كبرى في كرة القدم عن حالات حتى الآن وهي: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن اللجنة الطبية تقوم بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع العناصر الفاعلة في اللعبة.

وشدد “الكاف”، من خلال بلاغ له، أنه تم تشكيل فريق، تحت سلطة رئيس CAF ، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، خاصة الطبية، والذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأعضاء أسرة كرة القدم الأفريقية.

وتابع البلاغ “لا نشعر بقلق بالغ، ولكننا نبقى في حالة يقظة فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل CAF دوري الأبطال، CAF كأس الكونفيدرالية، ونهائيات “توتال” بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (CHAN) المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020.

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وتابع “الفريق على اتصال مع الدول التي تنظم هذه المباريات، وسيرفع تقاريره حول المستجدات في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية”.

وزاد “إذا تطلب الوضع، وبالاتفاق مع الدول المعنية، فسيتم وضع تصور لإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، أو التأجيل أو حتى الإلغاء.

وختم الجهاز المعني بتسيير شؤون الكرة في القارة السمراء أنه يجري إصدار تقرير استشاري للجهات الفاعلة في اللعبة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.