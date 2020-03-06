اغتصاب طفلة داخل مرحاض بمسجد في طنجة والمشتبه فيه “فقيه”

تعرضت طفلة لا يتجاوز سنها 5 سنوات، إلى إعتداء جنسي، والمشتبه فيه “فقيه”، بإحدى المساجد في مدينة طنجة”، وفقا لما كشفت عنه جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل الواقعة، تعود قبل أيام، بعد أن تعرضت طفلة ذات 5 سنوات، إلى اعتداء جنسي، من طرف “فقيه”، داخل مرحاض في أحد المساجد المتواجدة بمدينة طنجة.

وقال حسن أقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن المشتبه فيه، استغل خروج المصلين من المسجد، وأدخل الطفلة إلى المرحاض، بهدف إشباع نزاوته الجنسية المريضة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، دخلت على خط هذا الحادث، مطالبة بفتح تحقيق عاجل من أجل إنصاف الطفلة .