16 مُصابًا بالضفّة: 9 إصابات جديدة بكورونا في بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، "كوفيد 19"، إلى 16 مصابا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتي الإعلان عن الإصابات الجديدة، بعد أن أكدت وزارة الصحة يوم أمس، إصابة 7 فلسطينيين بالفيروس في بيت لحم.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/ يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضحت أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

"القضاء الأعلى" ينفي إصابة أحد كوادر القضاء العسكري

على صلة، نفى الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى فواز البرغوثي، ما تم نشره وتداوله عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن هناك إصابة بالفيروس لأحد كوادر القضاء العسكري.

وأكد البرغوثي، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن هيئة القضاء العسكري جهة مستقلة وهي صاحبة الحق في التصريح بأي أمر يتعلق بها.

Advertisements

وأضاف أن أي خبر أو تصريح خاص بالقضاء ومصرّح بنشره يتم نشره عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، وإرساله لوكالات الأنباء لتداوله، داعيًا "لضرورة توخي الدقة في تناول ونشر أي معلومات أو أخبار على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أصدر أمس الخميس، مرسوما رئاسيا، أعلن فيه "حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عبر تلفزيون فلسطين، أن "حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد".

وشدد على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط، مضيفًا: "تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم".

وأوضح أنه سيتمّ إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على "منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد".