الصين قد ترفع الحجر الصحي عن إقليم هوباي قريبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مسؤول حكومي صيني كبير أنّ هناك إمكانيّة لرفع الحجر الصحّي عن إقليم هوباي الصّينيّ، بعد فرضه لمدّة تزيد عن الشّهر على بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ويط تراجع ملحوظ في الإصابات الجديدة.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الدولة الصيني (رئاسة الوزراء) دينغ شيانغ يانغ لصحافيين إن "اليوم الذي ينتظره الجميع قد لا يكون بعيدا جدا".

وقد رض حجر صحي على 56 مليون شخص يعيشون في الإقليم منذ نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، سعيا لوقف انتشار الفيروس في البلاد. لكن عدد الحالات المسجلة في هوباي وعاصمتها شهد تراجعا منذ عدة أسابيع.

مع ذلك أشار دينغ إلى أن عدد الإصابات في هوباي (وعاصمتها ووهان حيث ظهر الفيروس أول مرة) لا يزال يمثل جزءا كبيرا من الحصيلة الوطنية.

وللمرة الأولي منذ بدء الصين نشر عدد الإصابات، لم تسجل الجمعة حالات جديدة في هوباي، باستثناء مدينة ووهان التي سجلت 126 إصابة. واعتبر المسؤول الصيني أن الوضع يشهد تحسنا وستجري السلطات تعديلات بناء على ذلك.

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وتشكل ملاحظاته مؤشرا إلى إمكانية عودة الحياة في الصين إلى طبيعتها قريبا.

وأزالت مدينة شيبي الصغيرة الواقعة جنوب هوباي حواجز الطرق الجمعة بعد 19 يوما لم يسجل خلالها إصابات جديدة، ما سمح بحرية تحرك أكبر داخل المدينة -لكن دون السماح بالخروج منها أو الدخول إليها. ويأتي ذلك أيضا مع تجهّز بعض المناطق لإعادة فتح المدارس الأسبوع القادم، بعد أكثر من شهر على إغلاقها.

وأعلنت منطقة تشينغهاي، المحيطة بهضبة التيبت، نهاية شباط/فبراير أنها ستعيد فتح المعاهد والمدارس المهنية تدريجيا بين 9 و13 آذار/ مارس. وستستأنف المدارس الإعدادية نشاطها نهاية الشهر.

كما أعلنت قويتشو الجبلية (شمال غرب) استئناف الدروس في المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية انطلاقا من 16 آذار/ مارس.

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة حوالي 90 ألفا في الصين؛ لكن قال مسؤولون إن الوضع يتحسن وأنه يوجد في هوباي ما يكفي من معدات الحماية الطبية والأدوية والتجهيزات الضرورية، وذلك بعد أن سجل نقص في هذه المواد في السابق.