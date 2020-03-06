شاهد.. لحظة استهداف مقاتلات «التحالف العربي» لعدة مواقع تابعة لميلشيا الحوثي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لمواقع تابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية في أنحاء متفرقة من محافظة الجوف. وكان محافظ الجوف اليمنية، اللواء أمين العكيمي، قد اتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنشر الشائعات الكاذبة، في محاولة منها لجر المغرر بهم إلى محارقها التدميرية في جبهات القتال. Advertisements

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