شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: خروج 12 حالة من الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لـ 12 صينيا، وأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.
وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
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