شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالميًا تقترب من 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 98 ألفا و23 حالة على مستوى العالم.

وذكر رئيس المنظمة اليوم الجمعة: "نحن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة إصابة مؤكدة"، مضيفا أنه تم تسجيل 3380 حالة وفاة حتى الآن.

وأضاف "تيدروس"، أنه قلق على نحو خاص من انتشار مرض "كوفيد 19" إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية التي قد تفشل في احتواء تفشي المرض.