شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالميًا تقترب من 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس المنظمة اليوم الجمعة: "نحن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة إصابة مؤكدة"، مضيفا أنه تم تسجيل 3380 حالة وفاة حتى الآن.
وأضاف "تيدروس"، أنه قلق على نحو خاص من انتشار مرض "كوفيد 19" إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية التي قد تفشل في احتواء تفشي المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات «كورونا» عالميًا تقترب من 100 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.