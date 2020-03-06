شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تطالب مجلس الأمن بالضغط لوقف خروقات إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولى، اليوم، ضد الخروق والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيانها: إن إسرائيل تتعمد ممارسة الخروقات فى أجواء لبنان ومياهها الإقليمية بشكل شبه يومي، مطالبة في الوقت نفسه الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والالتزام بالقوانين الدولية.

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