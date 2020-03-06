إصابة رئيس مستشفى لمعالجة مصابي فيروس كورونا في قم الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، مساء الجمعة، إن الدكتور ”جواد خداداي“ رئيس مستشفى ”كامكار عرب نيا“ في محافظة قم وسط البلاد، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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ويعد مستشفى ”كامكار عرب نيا“ من أكبر المستشفيات التي خصصت لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في محافظة قم، التي أصبحت بؤرة تفشي هذا الفيروس في إيران منذ اكتشافه في 19 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن ”الدكتور جواد خداداي أجرى فحوصات وثبتت إصابته بفيروس كورونا، وجرى وضعه في الحجر الصحي بمستشفى كامكار عرب نيا“، مشيرة إلى أن الدكتور خداداي بذل على مدار الأسبوعين الماضيين جهوداً مع باقي الكوادر الطبية لخدمة المصابين ومعالجتهم من فيروس كورونا.

وفي 24 من فبراير، أعلنت جامعة محافظة قم للعلوم الطبية إصابة رئيس الجامعة الدكتور محمد رضا قدير بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أوكل إليه وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي ما أسماها بـ“المعركة ضد فيروس كورونا“.