داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة 27 في كابول‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش على قناتها على موقع تليجرام، اليوم الجمعة، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة 27 شخصا على الأقل في العاصمة الأفغانية كابول.



وزعم التنظيم أنه قتل وأصاب 150 شخصا دون أن يقدم أدلة. وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن 27 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 55.

وذلك أول هجوم كبير منذ توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع حركة طالبان، يقضي بسحب القوات الأمريكية.

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