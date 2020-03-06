وزير الصحة اللبناني: كورونا انتقل إلى مرحلة الانتشار في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الجمعة، من أن فيروس ”كورونا“ المستجد خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار في البلاد.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسن في مستشفى البوار الحكومي شمال العاصمة بيروت عقب جولة تفقدية شمال البلاد.

وقال حسن: ”خرجنا من مرحلة احتواء كورونا، ونشهد اليوم انتشارا للفيروس، وهناك 4 حالات مجهولة المصدر لدينا، ونعمل على تتبعها“.

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وأضاف: ”حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية؛ بحيث تبين أن حالات مصابة بكورونا تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة“، دون تحديد.

وشدد على أن ”الإجراءات الاحترازية مهمة والجميع مسؤول“.

وتابع: ”كل تصريح لمسؤول يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة، ورأينا بعض السياسيين يسلطون الضوء على الإيجابيات وينتقدون السليبات وهذا أمر جيد“.

ووفق الوزير، فإن ”الوزراة رفعت درجة تدخّلها ومسؤوليتها إلى مستوى أعلى“ من أجل التصدي للفيروس، ومجددا الدعوة إلى تفادي التجمعات والتخفيف من حدة التواصل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ“كورونا“ لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 16.