شكرا لقرائتكم قتل إخوتها الستة.. شاهد ليبية تروي قصتها مع هشام عشماوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باركت المواطنة الليبية أسماء الحرير إعدام الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي كانت له قصّة معها، حيث قتلت الجماعات الإرهابية الموالية له في مدينة درنة أشقاءها الستة ومثلت بجثثهم.

ونفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، المتهم في قضايا إرهاب داخل مصر وفي ليبيا، حيث قاد المجموعات المتشددة ونفذ عدّة عمليات إرهابية وجرائم قتل، قبل القبض عليه من طرف الجيش الليبي الذي قام بتسليمه إلى مصر.

وتعليقا على عملية الإعدام، قالت أسماء الحرير في مقطع فيديو إن "هذا اليوم عظيم في تاريخ دولتي مصر وليبيا"، وتوجها بالشكر للقضاء المصري الذي "استطاع تنفيذ حكم الله بالقصاص العادل على كل الإرهابيين القتلة، وعلى رأسهم السفاح القاتل هشام عشماوي".

واستحضرت أسماء وهي الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة من أفراد عائلتها، يوم مقتل أشقائها الذين جابهوا وحشية التنظيم المتطرف الذي كان يقوده عشماوي منذ بداية دخوله إلى مدينة درنة، ووصفته بـ"الملحمة التاريخية".

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وكانت المحكمة العسكرية في مصر قد قضت في نوفمبر الماضي بالإعدام شنقاً بحق عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفرافرة"، وأدانته بعدة جرائم، منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

جرائم عشماوي

وشملت جرائم عشماوي أيضاً اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، كما أدين بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" المُكنى "أبو أسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والذي كان متحفظاً عليه بحراسة شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

الإرهابي هشام عشماوي

وكشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية، التي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات "التكتيك".

وأكدت المحكمة استهداف عشماوي مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر 2013، كما اشترك مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص في ديسمبر 2013. واستهدف مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس.