خلية أزمة العراق: منع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني من دخول العراق

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أن خلية ​الأزمة​ في ​العراق​ اتخذت قراراً بمنع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني من دخول العراق حتى إشعار آخر عقب انتشار وباء ​كورونا​ .

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