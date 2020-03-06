الأردنيون يحيون الفجر العظيم دعما للفلسطينيين رغم تحذيرات من الكورونا

أحيا الأردنيون فعاليات "الفجر العظيم" دعما للمرابطين في ​المسجد الأقصى​ والمسجد الإبراهيمي، على الرغم من دعوات عدم التجمع خوفاً من إنتشار ​فيروس كورونا​، وأقام المئات من المصليين صلاة الفجر في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ​جلعاد أردان​، قد أمر بمنع الفلسطينيين من سكان ​الضفة الغربية​، من الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأهابت دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ بجميع المصلين والوافدين للصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في صلوات أيام الجمعة وكافة الصلوات "اتباع كافة إرشادات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​ للحد من انتشار الفيروس".