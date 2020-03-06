الأردنيون يحيون الفجر العظيم دعما للفلسطينيين رغم تحذيرات من الكورونا

أحيا الأردنيون فعاليات "الفجر العظيم" دعما للمرابطين في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، على الرغم من دعوات عدم التجمع خوفاً من إنتشار فيروس كورونا، وأقام المئات من المصليين صلاة الفجر في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قد أمر بمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.
وأهابت دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع المصلين والوافدين للصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في صلوات أيام الجمعة وكافة الصلوات "اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس".
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