أعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​اتصال​ هاتفي مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، ان "​اليونان​ تنتهك القانون الدولي بإعلانها عدم الأخذ بالاعتبار معاهدة تأسيس ​الاتحاد الأوروبي​ واتفاقية جنيف"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر في اتفاقية ​الهجرة​ المبرمة بين ​تركيا​ والاتحاد الأوروبي عام 2016"، موضحاً أن "تركيا ضمنت حماية المدنيين الأبرياء وأمن الجنود الأتراك عبر اتفاق وقف ​إطلاق النار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التركي: لإعادة النظر في اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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