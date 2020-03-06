وزير الطاقة السعودي: سنترك الجميع يتساءل ما إذا كانت السعودية سترفع إنتاج النفط

أكد وزير ​الطاقة​ السعودي عبد العزيز بن سلمان، انه "سيترك الجميع يتساءل ما إذا كانت ​السعودية​ سترفع إنتاج ​النفط​ بعد انهيار اتفاق لأوبك+ حول تحديد الإنتاج".

هذا وكان وزير الطاقة الروسي، ​ألكسندر نوفاك​، قد أعلن في وقت سابق، أن تحالف أوبك+ قرر "إلغاء القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم التوصل لتوافق بين الدول الـ 24 حول موقف السوق".