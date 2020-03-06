وزير الطاقة السعودي: سنترك الجميع يتساءل ما إذا كانت السعودية سترفع إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، انه "سيترك الجميع يتساءل ما إذا كانت السعودية سترفع إنتاج النفط بعد انهيار اتفاق لأوبك+ حول تحديد الإنتاج".
هذا وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن تحالف أوبك+ قرر "إلغاء القيود المفروضة على إنتاج النفط بسبب عدم التوصل لتوافق بين الدول الـ 24 حول موقف السوق".
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