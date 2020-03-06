أعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، ان "العمل مع ​الصين​ للحصول على بيانات عن ​فيروس كورونا​ أمر محبط للغاية، والمعلومات التي حصلنا عليها من الصين لم تكن كاملة وبدا وكأننا كنا متأخرين في التعامل مع التحديات".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: العمل مع الصين للحصول على بيانات عن فيروس كورونا أمر محبط للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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