سلطات إيطاليا: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا بإيطاليا إلى 197 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أراضي إيطاليا من 148 إلى 197 حالة في غضون يوم واحد.
جاء هذا الإعلان بعد أن أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وان حالات الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"
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