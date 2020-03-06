سلطات إيطاليا: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا بإيطاليا إلى 197 حالة

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن ارتفاع عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ في أراضي إيطاليا من 148 إلى 197 حالة في غضون يوم واحد.

جاء هذا الإعلان بعد أن أكد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في ​مؤتمر صحفي​، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وان حالات الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"