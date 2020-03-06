سلطات بلجيكا تعلن تسجيل 59 حالة جديدة مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة البلجيكية، أنه تم "اكتشاف 59 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، من بين 441 عينة تم تحليلها أمس الخميس في بلجيكا، وبذلك يصل العدد الإجمالى للحالات إلى 109".
وأوضحت الوزارة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا الـ10، التى أعلنت عنها وزارة الصحة، يوجد 65 مريضاً في فلاندرز و 12 في بروكسل و 31 فى والونيا، إضافة إلى الشخص الذى تعافى بعد أن جاء من مدينة ووهان الصينية وخرج من المستشفى منذ عدة أسابيع".
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