السلطات الروسية: تسجيل أول حالة شفاء لروسي مصاب بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​روسيا​، عن تسجيل أول حالة شفاء لمواطن روسي مصاب ب​فيروس كورونا​ المستجد في العاصمة ​موسكو​. جاء هذا الإعلان بعد أن أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وان حالات الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"

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