الخارجية العراقية: إيقاف دخول الوافدين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، "إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من ​تركيا​، و​فرنسا​، وإسبانيا ونيجيريا، على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة"، مشيراً إلى "استثناء الوفود الدبلوماسية والرسمية من هذا القرار".

هذا وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في ​الجامعات​ و​المدارس​، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين العراقيين ودخول رعايا الأجانب من ​الصين​، إيران، ​اليابان​، ​كوريا الجنوبية​، ​تايلاند​، ​سنغافورة​، ​إيطاليا​، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.