ظريف ولو دريان بحثا هاتفيا بآخر التطورات ذات الصلة بكورونا وبعض القضايا القنصلية

بحث وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ​جان إيف لو دريان​، بآخر التطورات ذات الصلة بتفشّي فيروس "كورونا" على الصعيد العالمي، وبعض القضايا القنصليّة بين البلدين.

وكان قد دعا ظريف في وقت سابق، جميع الدول وشركات الطيران الأجنبية، إلى "المساعدة على عودة الرعايا الإيرانيّين العالقين الى أرض الوطن وفقًا لإرشادات "​منظمة الصحة العالمية​"، لافتًا إلى أنّ "إلغاء الرحلات الجوية بسبب تفشّي "كورونا" تسبّب في مشاكل لبعض الرعايا الإيرانيين خارج البلاد"، ومؤكّدًا أنّ "الخارجية الإيرانية وجميع بعثاتها الدبلوماسية خارج البلاد تبذل قصارى جهودها في التخطيط لعودتهم الى البلاد بشكل آمن".