تسجيل حالتي وفاة بكورونا بولاية واشنطن الأميركية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأميركية، أنها سجلت حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا الذي انتشر في العديد من الولايات. مما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 14.
جاء هذا الإعلان بعد أن أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وان حالات الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"
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