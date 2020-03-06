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تسجيل حالتي وفاة بكورونا بولاية واشنطن الأميركية

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أعلنت السلطات الصحية في ولاية ​واشنطن​ الأميركية، أنها سجلت حالتي وفاة إضافيتين ب​فيروس كورونا​ الذي انتشر في العديد من الولايات. مما يرفع عدد الوفيات في ​الولايات المتحدة​ إلى 14.

جاء هذا الإعلان بعد أن أكد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وان حالات الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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