تسجيل حالتي وفاة بكورونا بولاية واشنطن الأميركية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية ​واشنطن​ الأميركية، أنها سجلت حالتي وفاة إضافيتين ب​فيروس كورونا​ الذي انتشر في العديد من الولايات. مما يرفع عدد الوفيات في ​الولايات المتحدة​ إلى 14.

جاء هذا الإعلان بعد أن أكد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وان حالات الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"