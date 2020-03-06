تنظيم داعش يتبنى هجوما أدى إلى مقتل 29 شخصا في كابل

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن "هجوم راح ضحيته عشرات الأشخاص في العاصمة الأفغانية كابل".
هذا وأعلنت وزارة الداخلية الافغانية، في وقت سابق، عن "وقوع هجوم استهدف المشاركين في مراسم احتفالية في كابل، خلف 29 قتيلا و61 جريحا".
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