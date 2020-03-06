أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن "هجوم راح ضحيته عشرات الأشخاص في العاصمة الأفغانية كابل". هذا وأعلنت ​وزارة الداخلية الافغانية​، في وقت سابق، عن "وقوع هجوم استهدف المشاركين في مراسم احتفالية في كابل، خلف 29 قتيلا و61 جريحا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم داعش يتبنى هجوما أدى إلى مقتل 29 شخصا في كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.