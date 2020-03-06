طعن إمام جامع جنوب السعودية أثناء أداء صلاة الجمعة

تعرض إمام وخطيب جامع طناطن بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش في شمال منطقة ​جازان​، لهجوم بسكين أثناء أدائه صلاة الجمعة مما أسفر عن إصابته بجرح نقل على إثره للمستشفى.

وأفادت صحيفة "سبق" ​السعودية​ عن بعض الأهالي المحليين قولهم أن "الجاني مختل نفسيا من سكان القرية، وأقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى".

وأشارت مصادر طبية للصحيفة، إلى أن حالة الإمام مستقرة، ويتلقى حاليا العلاج اللازم في المستشفى، فيما بدأت الجهات المعنية الإجراءات الضرورية في إطار القضية.