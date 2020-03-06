إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا إلى 128 وتسجيل أول وفاة

ذكر المعهد الوطني للصحة العامة في ​هولندا​، في بيان، أنّ "عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 128، بعدما كان 82 يوم أمس الخميس، كما سُجّلت أوّل حالة وفاة".

وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 86 عامًا وتوفي في مستشفى في روتردام.

وكانت قد أعلنت السلطات في هولندا أمس "ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد من 38 إلى 82 مصابًا". مع التذكير أنّ هولندا كانت قد أفادت بتاريخ 27 شباط الماضي بتسجيل أول حالة مصابة بـ"كورونا"، مشيرةً إلى أنّ "المريض الّذي تمّ تسجيل اصابته هو من مدينة تيلبرغ بجنوب هولندا، وسافر مؤخّرًا إلى شمال إيطاليا، ويتلقّى العلاج حاليًّا بمعزل عن غيره".