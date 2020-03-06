انتحار جماعي لـ3 مراهقات في مصر والأسباب غامضة

أقدمت 3 فتيات في مصر على انتحار جماعي باستخدام "حبوب الغلة القاتلة" في محافظة الشرقية، حيث لم تتخط أعمارهن الـ16 عاما، وتوفيت أصغرهن البالغة 14 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، على الفور إثر تناولها الحبة المميتة، وأقدمت صديقتاها طالبة تبلغ من العمر 15 عاما، وأخرى بنفس العمر على تناول الحبوب، ليفارقهن حياتهن فور وصولهن لل​مستشفى​.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن الفتيات الثلاث يعيشون بأزمة نفسية، بسبب التفكك الأسري والمشاكل العائلية، وهو ما دفعهن للتفكير في ​الانتحار​ بتناول الحبوب.

وانتقلت جثامين الفتيات الثلاث إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفيت الأولى على الفور ليل أمس، بينما الثانية لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، والثالثة ظلت تنازع الموت طيلة 24 ساعة كاملة، ولكن فرص نجاتها كانت قليلة، وماتت منذ قليل.